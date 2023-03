Cane smarrito a Sarzana e avvistato a Caniparola. I proprietari chiedono aiuto per ritrovarlo e offrono una ricompensa

I proprietari di Tank, un cane di razza Breton smarrito tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio in località Bradia, a Sarzana, si rivolgono a CDS per rintracciare il loro amato amico a quattro zampe. Al momento della scomparsa il cane indossava un collare arancione e un collare antiparassitario grigio.

L’animale sarebbe stato avvistato a Caniparola nei pressi del supermercato Pam. Il cane è senza coda e con regolare chip, sicuramente spaventato e diffidente con le persone.

Per comunicare eventuali avvistamenti contattare 392 1407465. I proprietari sono disposti a fornire una ricompensa.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com