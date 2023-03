Champions League: Pro Recco sconfitta in casa dal Barceloneta

Milano. La Pro Recco perde in casa contro il Barceloneta 8-9 e scivola al terzo posto nel girone A di Champions League, scavalcata dagli spagnoli e dall’Olympiacos. In un Aquamore Bocconi Sport Center di Milano gremito, i biancocelesti pagano la poca lucidità in superiorità e un primo quarto che vede i campioni d’Europa andare sotto di tre gol.

Sukno cambia tre elementi rispetto alla final eight di Coppa Italia: fuori Aicardi, eroe della vittoria sull’Ortigia, Cannella e Fondelli, dentro Loncar, Velotto e Figlioli.

