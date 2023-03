Genova. Giornata di controlli interforze intensi quella di ieri, in cui il Nucleo commerciale antidegrado e l’Ispettorato del lavoro hanno sanzionato un alimentare e chiuso un parrucchiere estetista.

Il negozio di alimentari, situato in centro storico, è una macelleria, all’interno della quale la polizia locale ha contestato la mancata indicazione di ingredienti in lingua italiana su più prodotti messi in vendita.

