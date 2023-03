Farmaci carenti, un progetto di formazione e informatizzazione per affrontare il problema

Entra nel vivo il progetto pilota promosso da Alisa che vede la Liguria prima regione italiana al fianco dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nella gestione della comunicazione sulla carenza di farmaci. Nell’incontro che si è svolto presso la sede dell’Ordine dei Medici di Genova, con tutti i soggetti interessati (Aifa, Regione Liguria, Alisa, Ordini di Medici e Farmacisti, Università di Genova, SIFO, Associazioni dei pazienti, Rappresentanti dell’industria farmaceutica), sono stati definiti gli obiettivi, i prossimi step e sono state raccolte nuove proposte.

Sarà nei prossimi mesi organizzato uno specifico corso di formazione (Fad) rivolto ai principali interlocutori della cittadinanza, ossia medici e farmacisti, che nel progetto vengono così coinvolti e formati. Saranno inoltre messe a punto soluzioni per dare informazioni in tempo reale che consentano di far fronte in maniera appropriata alle carenze.

