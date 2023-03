Federmoda Savona: “Necessario rilanciare i centri storici, invito i consumatore ad acquistare nei negozi di prossimità”

Savona. “In tutta Italia ma in particolarmente nella nostra amata Liguria i centri storici sono molto importanti perché sono il fulcro del paese“. Lo ribadisce Donata Gavazza, Presidente Federmoda Savona.

“Una volta la vita di tutto il paese si svolgeva nel centro storico, dove si trovavano tutti i negozi ferveva la vita quotidiana, adesso sono diventati in alcuni paesi delle vie deserte dove ci sono attività aperte solo nei mesi estivi oppure attività per la maggior parte etniche. Bisogna rilanciare i centri storici, indispensabile patrimonio di identità e cultura oltre ad essere un impegno corale per la salvaguardia ed il rilancio del tessuto urbano e commerciale. E’ un argomento molto sentito anche a livello nazionale tanto che oltre al Presidente di Federazione Moda Italia Giulio Felloni condivide le preoccupazioni il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sul rischio di desertificazione commerciale dei centri storici italiani, dove i negozi della moda contribuiscono a garantire vitalità, servizi e sicurezza e l’opportunità di accelerare il processo di riqualificazione urbana”.

» leggi tutto su www.ivg.it