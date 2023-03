Genoa, a Cagliari un punto prezioso. Gilardino: “Match equilibrato, bravi a rimanere in partita fino all’ultimo”

Ieri sera presso la Unipol Domus di Cagliari i padroni di casa guidati da Claudio Ranieri e il Genoa si sono affrontati in occasione della ventisettesima giornata del campionato di Serie B. Il match è terminato sul punteggio di 0-0, un pareggio certamente prezioso ma poco proficuo per entrambe considerando i risultati maturati dalle dirette concorrenti. Bari (-1) e Sudtirol (-3) hanno infatti vinto avvicinando il Grifone, questo mentre il Cagliari vede allontanarsi probabilmente in maniera definitiva la possibilità di centrare la promozione diretta in Serie A.

Il match, soprattutto nel secondo tempo, è stata ricco di emozioni. L’impressione però è stata quella che, il pari, fosse un risultato considerato “accettabile” da entrambe le squadre. Dopo una prima frazione bloccata dunque, i secondi 45’ hanno regalato qualche trama offensiva in più, ma le difese delle due compagini si sono dimostrate impeccabili.

