Gli Evasi replicano ‘Penelope, l’eredità delle Donne’, appuntamento al Dialma Ruggiero

Dopo il sold out registrato al recente debutto al Teatro degli Impavidi di Sarzana, viste le tante richieste ricevute, la Compagnia degli Evasi ha organizzato una replica dello spettacolo Penelope, l’eredità delle Donne, in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21.00 al Dialma Ruggiero. In scena le attrici che nel 2017 stupirono ricevendo undici premi nazionali con Acre odore di juta. Il testo di Penelope, un atto unico di 65 minuti, è stato scritto dal pluripremiato autore spezzino Marco Balma; spettacolo diretto da diretto da Vanessa Leonini, che così lo introduce: “Penelope viaggia nello spazio vuoto, in cui le parole sono una poesia che entra ed esce dalla sua mente ed il suo corpo, che è quello di tutte le donne, è in continua trasformazione insieme ai pensieri tra presente e passato, sempre pronta ad affermare la sua volontà di essere sempre e comunque sé stessa. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che l’attesa finisca? Quanta forza deve avere Penelope/Donna prima di poter essere una persona pienamente realizzata e accolta in una società matura e civile?”.

In scena un cast tutto al femminile composto dalle attrici Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro. In consolle Luigi “Gino” Spisto ed Andrea Carli cureranno luci e musiche. E’ consigliata la prenotazione dei biglietti tramite messaggio WhatsApp al numero 335.8254436. Biglietti: €13 intero – € 10 ridotto under 18, over 65.

