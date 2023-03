Gruppo Ecoeridania acquisisce l’80% di Oda, l’azienda green che ha inventato Matrix

Genova. Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, annuncia oggi l’acquisizione della maggioranza del capitale di Oda, azienda attiva nella green economy e nella circular economy che valorizza le scorie derivanti dalla termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani attraverso applicazioni nel green building e nelle green roads.

In particolare, Gruppo EcoEridania ha acquisito l’80% del capitale sociale dell’azienda che ha inventato Matrix, una famiglia di materie prime seconde certificate e utilizzate in tutti i settori del green building e del green road per la produzione, tra le altre, di cemento e manufatti in cemento, calcestruzzo e conglomerati bitumosi.

