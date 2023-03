Immigrazione, Ciangherotti (Fi) sta con Piantedosi: “Ha ragione. Non bisogna mettere in pericolo la vita dei figli”

Albenga. “Il ministro Piantedosi ha ragione: non bisogna mettere in pericolo la vita dei figli”, ad affermarlo, sul tema immigrazione che sta nuovamente tenendo banco in questi giorni, complice la strage avvenuta a Crotone, è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

“Prima che il ministro dell’Interno affermasse che ‘La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo le vita dei propri figli’, avevo sentito lo stesso concetto durante la discussione avvenuta in un bar di Albenga dove stavo facendo colazione. Devo dire, in tutta sincerità, che sono d’accordo con questo pensiero, non riesco a immaginare di poter mettere i miei figli su un ‘carcassa del mare’ con la speranza di un futuro migliore”, ha proseguito il consigliere ingauno commentando le parole del ministro.

