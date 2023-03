Imperia, il ricordo dello sciopero del 1 marzo del 1943, l’Onorevole Castagnetti: «Aiutare i giovani a leggere il tempo in cui vivono»

Anche Imperia ha ricordato ieri il 79esimo anniversario degli scioperi del 1 marzo del 1943 e lo fa con un incontro nella sala dei Comuni della Provincia di Imperia alla presenza anche degli studenti del Liceo Vieusseux che hanno letto alcune lettere dei deportati imperiesi.

«Siamo qua- spiega Fulvio Fellegara, segretario provinciale della CGIL- per celebrare una ricorrenza importante per tutto il territorio che si fa bene a tramandare e su cui è bene riflettere soprattutto oggi con i tempi che corrono. Nel biennio 43-44 questo territorio ha dato prova di grande coraggio e grande dignità e ha partecipato assieme al nord d’Italia al movimento operaio, che in quegli anni era fervido, ad un grosso movimento per la pace contro la guerra contro il nazifascismo, una ribellione che ha dato un grossi contributo alla Resistenza. É una storia da raccontare soprattutto ai ragazzi e farlo dopo gli episodi del 18 febbraio e all’aggressione brutale di stampo fascista ai ragazzi di Firenze e farlo dopo una tragedia di domenica che ha riguardato il naufragio dei migranti nel Mediterraneo ha un senso profondo». Un ricordo celebrato nella città Medaglia d’Oro alla Resistenza che viene rivolto soprattutto ai giovani affinché non rimangano «indifferenti rispetto agli eventi che accadono, bisogna sempre avere un’interazione e un’assunzione di responsabilità» come ha sottolineato l’Onorevole Pierluigi Castagnetti presente all’incontro di ieri pomeriggio.

