In vendita a quindici milioni il Golf Club Marigola, tra i cinque e i dieci il prezzo per Palazzo Costa

Non mancano dimore di alto rango della nostra zona sui portali dedicati alle vendite di immobili di lusso. A farla da padrone gioielli disseminati sul Golfo dei poeti, con viste mozzafiato e importanti polmoni verdi, e richieste che vanno dalle molte centinaia di migliaia di euro a diversi milioni. Ma non ci si imbatte soltanto nel residenziale: fronte Lerici, oltre alle numerose ville alta fascia, ecco che si trova in vendita a 15 milioni il Golf club Marigola. Percorso a nove buche a un passo dal mare, putting green da dieci postazioni, ristorante, spogliatoi, otto ettari di esterni coronati dagli olivi; e nella scheda si ricorda che è in fase di approvazione il progetto per la realizzazione di una club house con nove suites e ristorante. Sempre a Lerici, è in vendita per oltre 4 milioni il noto hotel La Rosa dei Venti, incastonato nell’incanto della baia di Fiascherino. Ventisei camere, ristorante, spazio meeting e cerimonie e terrazza con vista su quel blu in cui è un attimo andare a farsi un tuffo. Restando nel ricettivo, è in vendita (trattativa riservata) anche la struttura ricavata a Forte Macè, fortificazione sulle alture della Spezia; il manufatto militare ottocentesco, completante restaurato, immerso nel verde e vista golfo, è diventato un apprezzato luogo di accoglienza e ospitalità, di cui la scheda sottolinea la rarità. E ancora, sui portali del lusso viene proposto anche Palazzo Costa (prezzo tre i 5 e i 10 milioni), in Val Graveglia, Beverino, prestigioso hotel allestito in quella che fu la residenza estiva del poeta ottocentesco Lorenzo Costa (a cui è intitolato il Liceo classico della Spezia); la struttura si sviluppa su quattro livelli ed è attorniata da 1,2 ettari di parco.

