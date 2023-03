Inizia la rimozione dell’amianto dalle gallerie dell’Acquasanta

Tra poco meno di due settimane inizieranno le operazioni di rimozione dei manufatti in amianto raccolti all’interno dell’opera protetta dell’Acquasanta. Un dedalo di gallerie, uffici e officine sotterranee, il cosiddetto “Arsenale in caverna” che sarebbe dovuto entrare in funzione in caso di un attacco nucleare. Abbandonate ai tempi in cui la Guerra Fredda sembrava dover essere archiviata per sempre, sono rimaste cristallizzate nel tempo e abbandonate fino a pochi anni fa.

Ci aveva pensato un gruppo di giovani esploratori urbani stranieri nel 2020 ad accendere nuovamente l’attenzione sui tunnel dell’Acquasanta, come li hanno sempre chiamati gli spezzini, più o meno consapevoli di cosa si celasse sotto la collina di Fabiano. Penetrati nottetempo nel complesso, ne hanno tratto un video che oggi su Youtube conta 220mila visualizzazioni. Rischiando la propria incolumità, sia per le condizioni dei locali, abbandonati da quasi trent’anni, sia per la forte presenza di amianto all’interno.

