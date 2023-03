La Fidas torna a Diano San Pietro per raccogliere le donazioni di sangue

Diano San Pietro. Il 12 marzo, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue (Fidas) allestirà un punto di prelievo nel comune di Diano Castello per raccogliere donazioni di sangue.

Tale federazione da più di sessant’anni raccoglie sangue da donare al sistema sanitario; il liquido ematico infatti non è riproducibile in laboratorio nonostante la sua importanza fondamentale per tantissime terapie; da qui l’importanza fondamentale delle donazioni spontanee della popolazione.

Per consentire i prelievi verranno posizionate due autoemoteche nel tratto di Piazza Marconi tra lo stallo della sosta per i veicoli per disabili fino al civico 21.

» leggi tutto su www.riviera24.it