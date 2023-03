Lega di Sarzana: “L’amministrazione sta conciliando riduzione dell’indebitamento e investimenti”

“Siamo molto soddisfatti del bilancio di esercizio 2023 del Comune di Sarzana e della sua approvazione, crocevia fondamentale per la pianificazione della spesa, e conseguentemente l’attuazione di progetti, ma anche cartina di tornasole delle capacità amministrative di chi guida la città. Governare una città in un’epoca come questa, funestata dalla pandemia e dalla guerra, è difficile, tuttavia l’amministrazione sarzanese di cui facciamo parte si è posta subito due obiettivi, che sta portando fruttuosamente avanti: ridurre l’indebitamento e fare investimenti per rilanciare Sarzana. Siamo riusciti ad ottenere oltre 60 milioni di euro di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, per mettere in campo interventi significativi come la realizzazione di una nuova scuola, la riqualificazione di aree degradate, il miglioramento della viabilità e la risistemazione del litorale. Grandi opere, ma anche ordinaria manutenzione, per dare risposte concrete ai cittadini e migliorare il decoro urbano. Ora, ad esempio, il centro storico è libero dall’ingombrante presenza dei sacchetti della spazzatura, grazie al nuovo sistema di raccolta differenziata, che sta avendo notevoli benefici anche sul fronte ambientale. Una città più pulita e più bella, per i residenti, ma anche per i turisti che, sempre più numerosi, scelgono Sarzana. Nel 2022 l’osservatorio regionale sul turismo ha sancito un aumento di oltre il 120% di presenze di stranieri rispetto al 2018. Abbiamo lavorato molto anche sul fronte della sicurezza, rinnovando il regolamento di polizia urbana e pianificando il sistema di videosorveglianza, che oggi conta su 118 telecamere, utile aiuto per chi lavora per la nostra sicurezza e deterrente per i malintenzionati. I dati della Prefettura sui reati a Sarzana ci danno ragione, confermando un trend in continuo calo. Tutto questo dimostra che grazie ad una migliore gestione delle risorse finanziarie riusciamo ogni anno ad incrementare gli investimenti per rendere Sarzana sempre più attrattiva e vivibile per tutti”.

Gruppo consiliare Lega Sarzana

L’articolo Lega di Sarzana: “L’amministrazione sta conciliando riduzione dell’indebitamento e investimenti” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com