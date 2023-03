Mister Prato si dimette dalla Sanremese, dirigenza e staff tecnico «Esterrefatti da una simile scelta»

Sanremo. «Esterrefatti da quanto è successo, mai ci saremo aspettati un comportamento del genere da una persona che, nonostante tutto, ancora stimiamo personalmente».

Parlano all’unisono il patron della Sanremese Alessandro Masu, mister Gabriele Giannini ed il Ds Marcello Panuccio, in merito alle recentissima scelta dell’allenatore dei portieri di Prima Squadra, Stefano Prato, di dimettersi. Scelta che lo stesso Mister dei numeri uno ha definito, in un post sulla sua pagina Facebook come “dovuta”. «Continuiamo a non capire il perché delle dimissioni – aggiungono i dirigenti – quando nulla è cambiato nell’organizzazione di spazi e personale nelle strutture utilizzate dalla Sanremese. Non c’è stata inoltre nessuna controversia ne con staff tecnico ne con la dirigenza».

