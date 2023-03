Piccoli Comuni, dalla Regione nuovi contributi per servizi associati

Liguria. Se da un lato le Unioni di Comuni beneficiano di un contributo annuale da parte dello Stato pari a 100mila euro, a cui potranno accedere per finanziarne le funzioni proprie presentando apposita domanda all’uscita del bando nazionale, dall’altro la novità per quest’anno è che Regione Liguria, per supportare le funzioni associate dei piccoli Comuni, concederà un finanziamento di 100mila euro per favorire le convenzioni, così come previsto dall’articolo 1 “Supporto regionale all’esercizio associato delle funzioni comunali” della legge regionale n. 16 del 28 dicembre 2022 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023”.

Regione Liguria, infatti, d’intesa con Anci, ha individuato come priorità per l’anno 2023 l’attività di supporto agli uffici comunali poiché sono molto stressati dalla gestione delle progettualità legate al Pnrr; pertanto, per quanto attiene alla funzione A (Obbligo di esercizio associato di funzioni fondamentali), che riguarda l’organizzazione generale dell’amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, i piccoli Comuni potranno beneficiare di un fattivo supporto, a mero titolo di esempio, per l’ufficio tecnico e l’ufficio ragioneria.

