Raffica di incidenti e olio sulle strade: mattinata di caos per il traffico a Genova

Genova. Mattinata difficile per il traffico a Genova dove stamattina si sono registrati diversi incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze. Chiusure in circonvallazione a monte per una perdita d’olio. E problemi anche in autostrada per un incidente tra Chiavari e Rapallo sull’autostrada A12.

Traffico bloccato stamattina in corso Gastaldi per un incidente tra un’auto e una moto avvenuto poco dopo le cinque del mattino. Due persone sono rimaste ferite e sono andate in codice giallo all’ospedale San Martino. Disagi alla viabilità, con ripercussioni fino a corso Europa, si sono avuti a causa dei rilievi della polizia locale.

