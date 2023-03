Rapallo: colpo grosso a Villa Porticciolo, assegnata la gestione e lavori milionari

Colpo grosso del Comune di Rapallo con l’assegnazione per nove anni di Villa Porticciolo. Il bando, oltre 56.000 euro di canone, prevedeva lavori di ristrutturazione ai primi piani (bagni esclusi) dell’immobile, vincolato dalla Soprintendenza per 320.000 euro. La ditta che ha vinto, la “Miramare Ristorazione” della famiglia San Giovanni, si è aggiudicata la gestione offrendo oltre un milione in più della cifra base; la seconda, della “Rga Bristol srl” aveva offerto quasi un milione in più.

L’assegnazione ufficiale avverrà nei prossimi giorni dopo che il dirigente del Comune avrà esaminaio tutta la documentazione pervenuta. Secondo il bando, i lavori dovevano riguardare i soli primi piani, non è dato sapere se la cifra offerta possa portare alla ristrutturazione completa della villa (nella foto).

» leggi tutto su www.levantenews.it