Brutto incidente stradale questa sera alle 19 circa in via San Michele, la strada provinciale 227. Un motociclista di mezza età, politraumatizzato, è finito in codice rosso, poi derubricato in giallo, al pronto soccorso di Lavagna. Sul posto è intervenuto il 118 con Tango-2 e la Croce Bianca Rapallese. Presente anche la polizia municipale di Rapallo per appurare la dinamica e le cause dell’incidente in cui non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti e code.

