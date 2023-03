Tonia Cartolano ospite ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

Sanremo. Martedì 7 marzo martedì alle 16 in collaborazione con lo Zonta di Sanremo, con la partecipazione della Zonta di Ventimiglia, Bordighera, Imperia e la Fidapa di Sanremo, Imperia e Ventimiglia incontro con Tonia Cartolano. La scrittrice e giornalista, amato e apprezzato volto di SkyTg 24 sarà la protagonista della rassegna i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, curata da Marzia Taruffi., presentando la sua ultima opera: “ Leadhers donne e storie di straordinaria normalità” ( Sandelli). Un volume scritto per uomini e donne che induce piacevolmente a riflettere insieme alla vigilia dell’8 marzo. L’incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti. Ingresso libero.

Le protagoniste di questo libro sono sette donne straordinariamente normali. Il patto che ha fatto con loro Tonia Cartolano aveva una sola premessa: che il loro racconto scaturisse da un lungo caffè e da una bella chiacchierata. “LeadHers” è nato così: dalle chiacchierate e dagli incontri, senza filtri e senza mediazioni. Sette protagoniste che, ciascuna a modo suo e con la sua storia, raccontano a parole (e a fatti) che una donna in gamba può realizzarsi tanto quanto un uomo. Senza pregiudizi, differenze né categorie. E soprattutto senza cercare di assomigliare agli uomini, capaci, come sono le donne, di una leadership non migliore di quella maschile, ma diversa. Unica.

