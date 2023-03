Toti a sostegno di Ponzanelli con la lista “Avanti Sarzana!”

Anche Giovanni Toti a supporto della rielezione di Cristina Ponzanelli a sindaco di Sarzana. Il Presidente di Regione, con il suo movimento arancione, amplia ancora una coalizione ampia e compatta, a conferma del lavoro svolto di un sindaco capace di unire esperienze diverse e sostenuto dall’intero centrodestra oltreché da numerose liste ed esperienze civiche.

L’occasione per il lancio della lista in vista delle prossime comunali del 14 e 15 maggio è stata una cena alla Focacceria da Francesco di Sarzana, che ha riunito oltre 200 tra simpatizzanti e politici “arancioni” tra cui l’assessore regionale Giampedrone, gli assessori e consiglieri sarzanesi uscenti Barbara Campi, Luca Ponzanelli, Maria Grazia Avidano e Luca Spilamberti, la consigliera regionale Daniela Menini, gli assessori spezzini Kristopher Casati e Manuela Gagliardi, il coordinatore provinciale Loris Figoli, sindaco di Riccó del Golfo, e ovviamente il coordinatore sarzanese dei totiani Giacomo Battistini insieme a molti altri amministratori locali. Fra i partecipanti, oltre a molti rappresentanti del tessuto imprenditoriale, produttivo e commerciale di Sarzana e dell’intera Val di Magra anche Giuseppe Troina, comandante uscente della Capitaneria di Porto di Sarzana e Giulia Chiappa, volto noto della prestigiosa pasticceria del centro storico “Giubea” che in molti già preannunciano (insieme agli uscenti tutti riconfermati) come papabili candidati della lista che verrà svelata nelle prossime settimane.

