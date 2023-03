A Castelnuovo appuntamento con “GenerArci” e Raot

Appuntamento dedicato ai diritti Lgbtqia+ domani, sabato 4 marzo al Circolo Arci di Castelnuovo Magra. Dalle ore 18.00 si terrà infatti “GenerArci”, iniziativa promossa dal direttivo del Centro storico con RAOT – Rete Anti Omofobia e Transfobia La Spezia. Nel corso della serata si terranno anche l’inaugurazione della mostra “Strong as Colours” di Irene Malfanti e la presentazione dell’opera “Somewhere over the rainbow” di Laura Sanna. Lo spazio musicale sarà a cura del duo acustico Femməs mentre sarà possibile sostenere RAOT consumando l’aperitivo. L’ingresso sarà libero con tessera Arci.

