Allarme siccità in Liguria, Garibaldi (Lega): “Servono nuovi invasi artificiali”

Genova. “Occorre che la nostra regione cominci a dotarsi di un sistema di nuovi invasi idrici artificiali per contrastare le gravi conseguenze derivanti dalla siccità, che negli ultimi tempi ha colpito il territorio”. Lo ha dichiarato il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega) a proposito dell’allarme siccità in Liguria.

La Lega ha presentato un’interrogazione per intraprendere ogni iniziativa necessaria in tal senso. “Nel 2022 in Liguria, insieme all’innalzamento delle temperature, si è registrata un’eccezionale scarsità di precipitazioni piovose, con una condizione di severità idrica elevata – ricorda Garibaldi -. Purtroppo le prime e immediate misure di mitigazione del rischio non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica”.

