Certosa, riaperti i giardini Ariosto dopo i lavori di restyling: “Un polmone verde per le famiglie”

Genova. Riaprono i giardini Ariosto di Certosa, L’oasi del Chiostro, dopo l’intervento di restyling. All’inaugurazione di questa mattina hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi, accompagnato dal consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua, e il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo.

“Un polmone verde a servizio dei bambini e delle famiglie di Certosa”, ha detto il vicesindaco Piciocchi che, a margine dell’inaugurazione ha anche incontrato il dirigente scolastico e i rappresentanti dei genitori dell’istituto comprensivo Ariosto. “Abbiamo reperito la copertura economica di circa un milione di euro e la prossima settimana inizierà la procedura di affidamento. Entro aprile partiranno i lavori per il rifacimento del manto della copertura e dei cornicioni della scuola – ha annunciato il vicesindaco Piciocchi – ci eravamo presi l’impegno di questo importante intervento ed entro l’anno sarà ultimato. Ringrazio tutto il corpo docente, il personale, le famiglie e i bambini per la pazienza. La nostra amministrazione vuole lavorare sempre di più per il miglioramento dei plessi scolastici”.

