Firmata la convenzione con il Comune, possono partire i lavori nell’ex Colonia Olivetti

Dopo aver concluso gli ultimi lavori propedeutici all’avvio del cantiere di restauro, quali i carotaggi necessari per le indagini preliminari del terreno in vista dei prossimi interventi natura strutturale e la pulizia e messa in sicurezza delle alberature, Andrea Bulgarella ha firmato stamattina nella sala consiliare di Palazzo Roderio la convenzione urbanistica col comune di Sarzana necessaria all’ormai prossimo avvio dei lavori.

Potranno quindi partire i lavori di restauro dell’edificio – che diventerà un resort di lusso da 92 camere – per essere conclusi entro Pasqua del 2025, che hanno come obiettivo la definitiva riqualificazione della Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, proprietario del complesso e tra i leader in Italia nel restauro e riqualificazione di immobili storici e vincolati. Il plastico del progetto è sempre visibile all’ingresso dell’atrio del palazzo civico sarzanese.

