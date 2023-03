I giovani tornano in piazza per la giustizia climatica: “Non è un problema di serie B”

“La crisi climatica è una crisi sociale, economica, sanitaria, e va affrontata come tale. Pretendiamo un cambiamento sistemico, subito, perché anche se siamo già in ritardo, non è mai troppo tardi per mettere la vita al di sopra del profitto”. Così il manifesto dello sciopero globale per la giustizia climatica che sta attraversando centinaia di città in tutto il mondo. Anche alla Spezia un corteo sta muovendo per la città da questa mattina. Ci sono sigle legate all’associazionismo di sinistra e tanti studenti comuni.

“I giovani italiani sono molto preoccupati dal cambiamento climatico, chiedono al governo che venga fatto di più, e vengano prese decisioni a favore dell’obiettivo 100% rinnovabili”. Lo ha fatto sapere in queste ore il WWF elaborando un ricerca condotta da EMG Different proprio alla vigilia dello sciopero globale sul clima. “Circa 6 dei giovani intervistati su 10 dichiarano che il cambiamento climatico ha un impatto sulla propria vita (58% molto o abbastanza) e il 56% si dice impegnato in azioni quotidiane per affrontare la crisi climatica. Circa 8 giovani su 10 (77%) si dichiarano molto o abbastanza preoccupati dal cambiamento climatico. Per questa ragione più della metà del campione s’impegna a fare scelte di consumo più sostenibili e il 44% si aspetta subito interventi dalle istituzioni”.

