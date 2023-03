In Liguria quasi 650mila guarigioni da inizio pandemia

Sono 48 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore grazie a 1.190 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 10, Savona 9, Genova 26, La Spezia 3. Il bollettino odierno riporta anche un decesso avvenuto l’11 febbraio al Santa Corona di Pietra Ligure, che porta a 5.881 le vittime liguri da inizio pandemia, 712 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 679 su 6.487. Sul fronte ospedaliero i ricoverati in Liguria sono scesi da 104 a 99, due dei quali restano in terapia intensiva mentre sono tutti in media intensità i 9 pazienti in Asl5 (-2). In calo anche il dato dei liguri in isolamento domiciliare che sono attualmente 510 (-14) mentre i guariti rispetto a ieri sono stati 61, per un numero complessivo di 648.964 da inizio emergenza.

