Lavori al Ic di Molassana, Lodi (Pd) scrive al prefetto: “Situazione preoccupante, nessuna risposta dalla giunta”

Genova. “Vista la nota dell’assessore alla scuola si interroga la giunta per sapere come si pensa che possa essere compatibile la presenza di lavori di adeguamento antisismico e continuità didattica presso IC di Molassa. Il Comune ha già acquisito l’edificio di via Molassana visto che l’immobile ha più proprietari?”

Questo il testo dell’interrogazione scritta presentata dalla consigliera comunale del Pd Cristina Lodi, a cui però – denuncia la consigliera – non è arrivata alcuna risposta diretta. Tanto che, trascorsi i termini previsti dal regolamento, la stessa si è rivolta al prefetto, garante del corretto funzionamento delle amministrazioni locali.

» leggi tutto su www.genova24.it