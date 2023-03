Palmaria sì Masterplan no sostiene “Il Frastaglio” in difesa della scuola di Porto Venere

“Il movimento Palmaria Sì Masterplan No, da sempre attento alla difesa del territorio e alle vicende che in questi ultimi anni hanno interessato il patrimonio di Porto Venere, appoggia la meritevole iniziativa del Comitato ‘Il Frastaglio’ che cerca in tutti i modi di difendere i beni comuni dei cittadini rifiutando una logica di mercificazione speculativa degli immobili di pregio e di valore del paese”. E’ quanto si legge in una nota del movimento che prosegue: ‘La cultura per la cultura’ è un appello a tutti quei cittadini che vogliono difendere i loro luoghi del cuore e il movimento è orgoglioso di poter contribuire alla causa donando un’opera del Maestro Cosimo Cimino. Anche la battaglia contro la privatizzazione della scuola di Porto Venere, così come quella contro il Masterplan, è fondamentale per poter mantenere pubblico il patrimonio storico, culturale e ambientale dei nostri meravigliosi luoghi” .

