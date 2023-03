Primavera: Sampdoria-Atalanta, sabato (alle 11), a Bogliasco

Genova. Se ci si limitasse a guardare la classifica del Campionato Primavera, la 22esima partita del torneo, quella che prevede la sfida con l‘Atalanta, potrebbe apparire come un match abbordabile, visto che i bergamaschi stazionano quattro punti sotto la Sampdoria, in zona play out.

Invece, chi conosce bene il calcio giovanile (e mister Tufano è fra questi), è ben conscio che la storia dice che i nerazzurri sono da sempre una big, a livello di ‘cantera’. Quindi, chi volesse, salire, sabato (alle 11), al ‘Tre Campanili” di Bogliasco, si predisponga ad assistere ad una partita tanto aperta, quanto difficile, in cui ovviamente mister Tufano cercherà di incassare i tre punti, senza dimenticare che il pareggio manterrebbe invariato il vantaggio attuale.

