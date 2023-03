Rapallo: “Semaforo spento, ci sentiamo in pericolo”

Il semaforo spento a Santa Maria del Campo a Rapallo, in prossimità del bivio per San Massimo, sta creando disagi e lamentele tra gli abitanti della zona. I veicoli non sempre rispettano i limiti di velocità e non sempre cedono il passo a chi deve attraversare, sia pure sulle strisce pedonali. Nella zona ci sono negozi, i bidoni dei rifiuti, una fermata per il bus e quella degli scuolabus. Tutto obbliga a recarsi da un lato all’altro della carreggiata. Attraversano la strada bambini, anziani e molte persone avvertono, nel mancato funzionamento del semaforo, un rischio.

“Lo avevamo chiesto, lo hanno montato e reso funzionante ed eravamo tranquilli – affermano alcuni abitanti – Qui il traffico è notevole perché la strada non collega solo Santa Maria del Campo e San Martino al centro cittadino, ma è anche una strada intercomunale molto trafficata che arriva a Ruta. Chiediamo che l’impianto semaforico sia riattivato al più presto”.

