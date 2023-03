Rimborsi gonfiati alla Sant’Anna, tutti assolti

Imperia. Sono stati tutti assolti questa mattina dal gup del tribunale di Imperia Massimiliano Botti gli imputati nel processo per una presunta truffa ai danni all’Asl1 Imperiese consistita in visite, esami e viaggi in ambulanza, rimborsati dalla sanità pubblica, di pazienti della clinica imperiese Sant’Anna che secondo gli inquirenti non avrebbero avuto diritto all’esenzione.

Le assoluzioni per mancanza di elementi utili a fondare il giudizio è intervenuta per l’ex coordinatore del 118 Stefano Ferlito, difeso dall’avvocato Alessandro Gallese di Sanremo, per Gianluca Garello (capo tecnico in ospedale) difeso dall’avvocato Enrico Panero di Imperia, il responsabile dell’ufficio personale Asl ed ex consulente della clinica Sant’Anna Lorenzo Anfossi (avvocato Alessandro Sindoni), il legale rappresentate della Rsa ai tempi dei fatti contestati Roberto Tribuno (avvocato Erminio Annoni) e per Giandomenico Poggi, responsabile del laboratorio di analisi di Asl1, a cui era stato contestato anche il peculato, tutelato dall’avvocato Simona Costantini.

