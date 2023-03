Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby. Di Emy Forlani

Dopo la vittoria contro Parma e il turno di riposo l’Aircom Pro Recco Rugby torna in campo domenica 5 marzo in casa dei Centurioni, il bellissimo impianto di Villa Carcina, in provincia di Brescia. I lombardi sono terzi in classifica e saranno dunque un avversario durissimo per gli Squali.

