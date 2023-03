Savona Calcio, domani l’anticipo contro il Città di Cogoleto. Maddalena: “Regolarmente in campo fino al termine della stagione, ce lo impone la maglia che indossiamo”

Savona. Domani alle ore 15.00 Savona e Città di Cogoleto scenderanno in campo in occasione dell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Il match, a rischio dopo le frizioni tra lo spogliatoio biancoblù e la proprietà del Vecchio Delfino, si disputerà quindi regolarmente.

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Quintavalle, un’ulteriore conferma è arrivata da Umberto Maddalena, dirigente degli Striscioni il quale ha chiosato: “La squadra scenderà in campo domani e fino al termine della stagione, non ci sarebbero motivi per comportarci diversamente. È innegabile che ci sia del malumore e che si sia creata una frattura, ma lo scendere in campo ce lo impone la maglia che indossiamo.”

