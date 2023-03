Savona, Croce Bianca in lutto: è mancato a 66 anni Giuseppe Valla

Savona. Si è spento a soli 66 anni Giuseppe Valla. Beppe, come era chiamato da tanti, è stato diversi anni milite della Croce Bianca di Savona. Ha iniziato nel 2017, il servizio di soccorso, poi i primi sintomi della malattia che lo ha condotto a curarsi in diversi ospedali.

La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto nei tanti militi della Croce Bianca savonese che hanno condiviso con lui molte ore di servizio. “Beppe era una persona gentile, sempre disponibile e sorridente – commenta commosso il milite Rino Lupo, che era in squadra con lui -. Ultimamente non aveva più le forze di aiutarci nel soccorso, ma veniva sempre nella sede della croce per occuparsi di altre attività, non passava solo per un saluto”.

