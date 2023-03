Savona, suor Benedetta Zago premiata per il suo servizio a favore dei sofferenti

Savona. Lo scorso 25 febbraio nella Sala “San Pietro” del convento dei Carmelitani Scalzi di Savona durante i festeggiamenti per il suo primo anniversario di fondazione l’Associazione Confraternita di Mutuo Soccorso “Giorgio La Pira”, per mano del vicepresidente Gianfranco Scalia, ha premiato suor Benedetta Zago, appartenente alla congregazione delle Figlie di Maria Vergine Immacolata, una targa di benemerenza per il suo ultratrentennale servizio a domicilio a favore dei sofferenti.

Alla cerimonia ha presenziato il sindaco Marco Russo, il quale si è congratulato con i soci della confraternita per il lavoro svolto, ricordando che tendere all’unità è un anelito di tutti da costruire insieme, pur nella diversità delle convinzioni politiche, religiose e sociali. Hanno partecipato anche una quarantina di persone in rappresentanza di undici istituzioni e associazioni.

