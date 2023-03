Storie di Spezia-Verona: Ighli Vannucchi firmò l’ultimo successo interno nel 2010. Indimenticabile il gioiello di Do Prado

In serie B. Indimenticabile Do Prado, l’ultima vittoria in casa firmata Vannucchi. Spezia-Verona è stata giocata tante volte anche in serie B . Il 5 novembre del 2016 vinse ancora il Verona, addirittura per 4-1 con doppio Fossati, Romulo e autorete di Datkovic mentre lo Spezia andò in gol con El Diablo Granoche per l’effimero 1-1 iniziale. Ancor più indietro e troviamo il gran gol di Cacia che a minuti dalla fine diede la vittoria ai suoi per 1-0 nel campionato 2012-13, il primo in serie B dell’era Volpi. Per ritrovare l’ultimo successo interno sul Verona bisogna quindi ritornare molto più indietro, al campionato di serie C 2010-2011: l’undici diretto ad Alessandro Pane si impose con il sigillo di Vannucchi: era il 24 ottobre 2010. Indimenticabile invece il gol partita di Do Prado nel 2-1 con cui i bianchi si imposero nei playout della serie B 2006/2007 che bissò la vittoria in campionato, arrivata grazie ad un gol di Max Varricchio. Per il Verona quella di giovedì sarà la partita numero 1000 in serie A: i gialloblù saranno la 17° formazione a tagliare questo traguardo e tra queste la prima veneta.

Vizi e virtù di Spezia e Hellas. All’andata vinsero gli aquilotti in rimonta per 2-1 dopo che nei quattro precedenti contro i veneti in Serie A avevano raccolto soltanto un punto. Va detto che l’Hellas è sempre andato a segno contro lo Spezia in Serie A, realizzando nei cinque incroci più del doppio delle reti dei bianchi (9 vs 4). Dal canto suo, lo Spezia è rimasto a secco di gol in tutte le ultime quattro sfide di Serie A giocate al Picco, tante gare interne di campionato a secco quante quelle registrate nelle precedenti 36. Il Verona subisce gol da 34 trasferte consecutive di Serie A (peggior serie nella storia del club) e non vince da 12, striscia senza successi esterni più lunga per i veneti da gennaio-novembre 2020 (14 in quell’occasione); di contro nessuna squadra ha incassato più gol su azione rispetto allo Spezia in questo campionato: 34, al pari della Salernitana.