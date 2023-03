Torna al cinema “I guerrieri della note”

‘The Warriors-I guerrieri della notte’, un cult per intere generazioni diretto nel 1979 da Walter Hill, torna nelle sale italiane dal 6 all’8 marzo al cinema Il Nuovo , dopo la serata della scorsa estate in Piazza Maggiore a Bologna al festival ‘Il Cinema Ritrovato’, alla presenza dello stesso Hill. ‘I guerrieri della notte’ ritrova la sala grazie al progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna, ‘Il Cinema Ritrovato. Al cinema’: film epico, epocale, i cui protagonisti agiscono per la pura sopravvivenza del gruppo.

Il clima di vera paura che all’epoca regnava nelle strade di New York viene sottoposto a una rilettura in chiave di mitologia popolare, tra western all’italiana e cavalieri della Tavola Rotonda: “Trovavo interessante l’idea di non guardare a una banda in termini di problema sociale – ha detto Walter Hill in una testimonianza raccolta da Giulia D’Agnolo Vallan nella monografia che ha dedicato al regista – ma sotto un altro punto di vista, quello del loro eroismo inteso nell’accezione classica del termine. Mi piaceva anche l’idea di raccontare una vicenda tratta dalla storia greca. Si trattava dell’Anabasi ambientata in un mondo futuristico e fantascientifico Quando si dà vita a una fantascienza c’è spesso la propensione ad estrarla del tutto. Ho pensato che la sfida sarebbe stata renderla realistica e fantastica allo stesso tempo; volevo combinare quei due elementi per farne un fumetto dark”.

Lunedi 6 Marzo

ORE 15.30-17.15 L’OMBRA DI GOYA ( Un viaggio tra cinema e pittura)

ORE 19.00-21.00 I GUERRIERI DELLA NOTTE ( Torna a risplendere il capolavoro di Walter Hill)

