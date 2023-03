Un’intesa per ‘avvicinare’ i castelli di Lerici e San Terenzo

Un’intesa per coordinare e ‘avvicinare’ il castello di Lerici e il castello di San Terenzo, il primo di proprietà del Comune (nel 2018 l’acquisizione dal Demanio), gestito da Stl, il secondo bene del Sistema museale nazionale, gestito dalla Direzione regionale musei Liguria. Da parte dell’amministrazione comunale Paoletti, nei giorni scorsi, l’approvazione di uno schema di accordo di durata quinquennale che Palazzo civico ha sottoscritto e intende sottoporre alla Direzione musei; accordo che, si legge, si pone innanzitutto gli obbiettivi di aumentare i visitatori delle due strutture, anche attraverso l’integrazione dei percorsi di visita dei due castelli; raggiungere un maggior numero di potenziali utenti attraverso il miglioramento della promozione delle iniziativa, anche mediante la redazione di un calendario condiviso; arrivare a un uso più efficiente delle rispettive risorse grazie all’integrazione di alcune attività di valorizzazione culturale; promuovere un miglioramento qualitativo delle offerte, grazie anche a una collaborazione sul piano scientifico.

Tra i punti dello schema di accordo, ai fini dell’attuazione e del monitoraggio dello stesso, la costituzione di un Comitato tecnico scientifico composto da due membri nominati dalla Direzione regionale, due dal Comune e un quinti concordemente individuato. Una parte è poi dedicata a orari di apertura e bigliettazione. “Per promuovere l’integrazione nella valorizzazione dei due castelli, appare fondamentale fornire al visitatore un’esperienza unitaria e coordinata ella visita, partendo innanzitutto da orari di apertura, bigliettazione e collegamento di trasporto pubblico, privato e in mobilità sostenibile”, si legge, con Direzione regionale ed ente comunale che, prosegue l’accordo, si impegnano a concordare giorni e orari di apertura, laddove possibile, coincidenti; a predisporre una bigliettazione integrata oppure coordinata, ad esempio con il riconoscimento di gratuità o riduzioni reciproche; a promuovere l’integrazione dei collegamenti tra i due castelli, ad esempio, stringendo accordi con i gestori del trasporto pubblico (su comma e su acqua), attraverso il riconoscimento di riduzioni o gratuità per i visitatori in possesso di biglietto di ingresso; promuovendo altresì ulteriori forme di mobilità sostenibile tra i due beni.

