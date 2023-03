Da Semplici a Zaffaroni, due allenatori con lo stesso obiettivo: togliere un po’ di tensione ai propri giocatori, pur sapendo l’importanza della partita. L’allenatore dell’Hellas Verona riconosce la crucialità del match ma rifiuta l’appellativo di ultima spiaggia, troppo spesso frettolosamente tirato fuori dopo una sconfitta: “È una partita importante, inutile negarlo, ma continuo a ripetere che parlare di sfide decisive a quattordici gare dalla fine sarebbe sbagliato. Sarà una gara da affrontare nella maniera giusta. Insisto spesso sul concetto di equilibrio: in una partita così le letture sono fondamentali. Quando vai in sofferenza devi saperti gestire nella maniera giusta, e affondare il colpo al momento più opportuno. Serve grande tranquillità, intesa come consapevolezza di quello che si deve fare. Le mie in questo momento sono chiacchiere, mettere in pratica concetti così è segno di maturità, che dobbiamo dimostrare di avere”. Anche l’aspetto ambientale non può essere fattor normale: “Il Picco è uno stadio particolare, senza la pista senti gli spettatori da vicino. È uno degli aspetti di questa sfida, ma dopo il fischio d’inizio passerà in secondo piano se riusciremo a mettere in pratica i concetti di cui parlavo prima. Loro saranno spinti da uno stadio pieno, ma sappiamo anche che da parte nostra i biglietti per il settore ospiti sono stati venduti nella loro totalità. Avremo un grande sostegno, sono convinto che si faranno sentire”. Qualcosa cambierà, per esempio Depaoli, che ha avuto la febbre per tre giorni, e quindi devi cercare di evitare forzature: “Stiamo attraversando un momento difficile dal punto di vista fisico, tecnico ma soprattutto nervoso. Spendiamo molto in partita, le scelte vanno fatte in relazione anche al momento e alla condizione dei giocatori. Le rotazioni che stiamo cercando di fare sono dettate anche da questo”.

L’articolo Zaffaroni: “Il Picco? Senti gli spettatori da vicino ma sappiamo che ci saranno anche i nostri” proviene da Citta della Spezia.

