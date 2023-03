Bordighera, il Lions Club Otto Luoghi promuove l’enogastronomia locale

Bordighera. Il presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Fabrizio Condrò coinvolge soci e ospiti presso l’Hotel Parigi di Bordighera lo scorso 24 febbraio, in un percorso “virtuale” alla scoperta delle qualità di “Bacco” attraverso l’ esperienza del Sig.Piero Sattanino, Presidente Onorario dell’ ASPI (Associazione Sommelieri Professionali Italiani), primo italiano a vincere nel 1971 il concorso come primo sommelier al mondo, affiancato dal Sig.Salvatore Papalia direttore corsi ASPI. Sattanino trasmette entusiasmo e curiosità grazie alla sua approfondita competenza verso i prodotti made in Italy. La scelta del vino, la ricerca della qualità abbinata al gusto dei sapori della tradizione è la chiave di lettura della serata invitando gli ospiti ad imparare a saper scegliere un prodotto piuttosto che un altro .

“In vino veritas” e la ricerca della verità è la condizione necessaria per intraprendere un viaggio sensoriale tra i profumi e sapori delle risorse del nostro territorio. Dietro ad ogni ricetta c è uno studio, costituito da accostamenti e accorgimenti per nutrire la memoria sensoriale: la scelta del vino è un tassello importantissimo per esaltare gusti e sapori rendendo il prodotto eccellente.Il patrimonio enogastronomico italiano è unico;la lavorazione delle materie prime di qualità ci rende top al mondo, per cui sta a noi saper scegliere accostando la semplicità e la qualità.

