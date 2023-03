Poco prima delle 12 allarme a Camogli, località Pissorella, prossima alla piscina, per un incendio sviluppatosi in un villino unifamiliare. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo e squadre di Genova anche attrezzate con respiratori. Presenti anche i Volontari del soccorso di Ruta per una persona in codice giallo, i carabinieri e la polizia urbana. Alle 12,45 l’incendio è stato domato.

