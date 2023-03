Chiavari: partito di Calenda, Gabriele Piasni coordinatore per il Tigullio

Da Liguria in azione

Liguria in Azione, Gabriele Pisani è il nuovo coordinatore per il Tigullio del partito guidato da Carlo Calenda Genova. Gabriele Pisani, ex consigliere regionale, è il nuovo coordinatore del Tigullio di Liguria in Azione, gruppo territoriale che fa riferimento al partito Azione guidato dal Sen. Carlo Calenda. Lo annunciano il segretario regionale, Roberto Donno e quello provinciale, Gianluca Causa.

Azione è un movimento che dalle ultime elezioni nazionali sta vivendo una intensa e appassionata crescita coinvolgendo sempre più i cittadini liguri . Grazie ad una politica basata sul merito, la serietà e lontana da un bipolarismo velenoso riesce a smuovere la coscienza civica di molti, a portare nuovamente le persone a impegnarsi in prima persona per il bene comune.

“Azione continua la sua crescita sul territorio ligure. La nascita del gruppo Tigullio In Azione è frutto di un lavoro iniziato da tempo e fatto insieme ai nostri tesserati. Sono certo che l`Arch. Gabriele Pisani sarà in grado di coordinare nel miglior modo possibile le diverse competenze presenti su questo territorio, mantenendo aperta la porta del nostro partito a tutti coloro, amministratori locali e simpatizzanti, che vorranno unirsi al nostro progetto. Auguro a Gabriele un buon lavoro”, spiega Roberto Donno. “Gabriele, nella nostra compagine è molto apprezzato per il suo approccio pratico e concreto oltre che per le sue doti empatiche e di autorevolezza. Sarà indubbiamente un riferimento basilare per la nostra crescita” prosegue il segretario provinciale Gianluca Causa.

“Ringrazio il nostro segretario regionale, quello provinciale e tutti gli iscritti del Tigullio per la fiducia che mi hanno dimostrato.” Conclude Pisani. ” Azione sta crescendo sul nostro territorio grazie alla sua visione di una politica diversa, seria e contraria alle contrapposizioni di bandiera. Stiamo lavorando perché sia una componente importante della nuova casa dei moderati che vedrà a breve la nascita”.

» leggi tutto su www.levantenews.it