Fitness24, la differenza tra yoga e pilates con Davide Nevrkla

Nel nuovo articolo della rubrica Fitness 24 il Personal Trainer Davide Nevrkla ci spiega la differenza tra yoga e pilates. Quale è la differenza tra Pilates e Yoga? Se stai cercando di iniziare una routine di fitness, ti starai chiedendo quale sia la differenza tra Pilates e Yoga. Entrambe queste attività sono diventate molto popolari negli ultimi anni, ma in realtà sono molto diverse. In questo articolo discuteremo le differenze tra Pilates e Yoga, in modo che tu possa decidere quale sia quella giusta per te!

Cosa cambia tra yoga e pilates?

» leggi tutto su www.riviera24.it