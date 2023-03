Gli artisti di strada genovesi contro le modifiche al regolamento, la battaglia si combatte a colpi di amplificatore

Genova. Una battaglia a colpi di accordi e amplificatori quella che gli artisti di strada genovesi, riuniti in un collettivo, hanno iniziato a combattere da qualche settimana. Da quando, cioè, una mozione approvata dal centrodestra in consiglio municipale Centro Est e stata trasmessa al Comune con l’obbiettivo di modificare, non senza restrizioni, il già esistente regolamento comunale sulle performance di musicisti, giocolieri e in genere di tutti i buskers.

Anche se recentemente, in consiglio comunale, l’assessore alla Tradizioni Paola Bordilli, ha spiegato che il percorso di modifica del regolamento sarà lungo e affrontato anche con un tavolo a cui siederanno rappresentanti degli stessi artisti, questa mattina alcuni di loro hanno messo in scena un flash mob in piazza Matteotti. Una jam session tra canzoni dei Beatles e di De André per dire no alle limitazioni.

