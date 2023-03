Imperia, le ricerche di Bruno Scomazzon continuano anche nella trasmissione “Chi l’ha visto”

Imperia. Continuano le ricerche di Bruno Scomazzon, Brunello, ad Imperia questa volta anche su scala nazionale. La famiglia di Bruno si è rivolta alla la tarsmissione “Chi l’ha visto” che si è occupata dell’uomo imperiese condividendo le informazioni che lo riguardano.

Come riportato dalla trasmissione: “Bruno, 52 anni, vive a Imperia. Il 28 febbraio si è recato in ospedale con i mezzi pubblici ma poi non ha più dato notizie di sé. Ha con sé il cellulare che risulta spento e i documenti. Ha bisogno dei farmaci importanti per la sua terapia quotidiana”.

