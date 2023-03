L’autismo fa meno paura quando ci sono i nonni. La storia della “Casa Grande di Giz”

Arma di Taggia. I nonni sono i ricordi più belli che da adulti possiamo portare con noi perché sono e saranno sempre presenti, anche quando saranno lontani. E sono proprio i nonni spesso i primi ad accorgersi di situazioni “particolari” sia positive sia negative che riguardano i nipotini e in particolar modo quando di mezzo c’è un sospetto di autismo. Secondo un gruppo di ricercatori della Columbia University, le ore trascorse con i nonni sono fondamentali per riconoscere comportamenti nel bambino che possono poi portare ad una diagnosi.

Questo è il caso di Mino Casagrande, nonno di Giacomo che ha per primo intuito che qualcosa non tornava nel comportamento del bambino: «All’età di due anni mi sono accorto che il mio nipotino non rispondeva a determinate situazioni. Il sospetto ha iniziato a consolidarsi e un day hospital presso la Stella Maris di Pisa ha certificato una patologia che determina un comportamento di tipo autistico». Invece di scoraggiarsi, il nonno Casagrande si è “inventato” una struttura fatta di specialisti, solidarietà e voglia di aiutare chi si trovava nella sua stessa situazione fondando l’Associazione di volontariato “La Casa grande di Giz”, dove tutti sono benvenuti.

