Lavoro, anche in Liguria sempre più difficile trovare manodopera

Genova. «Difficoltà legate ad una molteplicità di fattori, tra cui l’aderenza tra figure formate e mercato del lavoro. Costruire strumenti per le microimprese, come il bando regionale Match point» commenta Grasso di Confartigianato.

Mancano all’appello a livello nazionale soprattutto tecnici Ict, progettisti di software, ed in particolare in Liguria autisti di camion, operai edili, elettricisti, meccanici e tutte le attività legate alla ristorazione. Per trovare personale nel 2022 le imprese hanno impiegato in media 3,3 mesi, ma i tempi si sono allungati a 4,7 mesi per gli operai specializzati: per 96.350 di queste figure professionali qualificate occorre oltre 1 anno di ricerca.

