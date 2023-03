L’educazione sentimentale della Fiera di San Giuseppe per lo spezzino

Quand’a-eo ‘n fante, i veci i me davo quarche monea per a cata-e ‘na resta de nissèe. A fèa l’andava da via Garibardi a viale Savoia come i lo ciamavo i veci ‘nvece de Amendola.

La strada dei banchetti non ricordo quante volte l’ho fatta in su e in giù e come me tutti gli altri ragazzi.

Fieri per il collier di nocciole che esibivamo al collo, ci munivamo di palline dagli specchi colorati. Erano ripiene di segatura e munite di un elastico che fungeva da boomerang riportandocelo indietro ogni volta che lo scagliavamo contro qualsiasi fantela che fingeva di schermirsi per essere stata eletta a bersaglio ma, a guardarla bene, vedevi la soddisfazione per essere stata scelta a dispetto dell’amica che le stava affianco.

Era la nostra educazione sentimentale, l’iniziazione ai misteri dell’amore.

Quanti giri fra le bancarelle qualsiasi fosse la loro collocazione. Io ne ho conosciute almeno tre. Se la memoria non mi tira un brutto scherzo, le ho viste in viale Garibaldi, in viale Amendola e nell’attuale location e ogni volta è stato il rinnovarsi di un’emozione.

Una volta dicevano che era spezzino verace chiunque avesse calmato la sua sete alla fonte della Sprugola. Oggi che quella sorgiva è sparita, inghiottiti i suoi meandri dall’urbanizzazione, io affermo che non ci si può considerare veri abitanti della landa della Sprugola se non si è fatto un triduo dea féa un bel po’ di volte nella vita. Il numero esatto non saprei dirlo, ma per me sono almeno 70 considerata qualche necessaria assenza.

Perché è facile dirlo.

La fiera possiede uno charme che irretisce. Da sempre irretisce. Anche quando non si è ancora capaci di parlare che neppure si sgambetta ma solo si gattona, è sufficiente che al passeggino venga legato un palloncino colorato (oggi ce ne sono di stupendi, noi così neppure li sognavamo) che si resta sedotti a vita dall’atmosfera incantata che regna incontrastata su tutta la festa.

Tutto è come prima anche se non è più come prima. Come spiegare l’arcano?

Al posto della resta al collo abbiamo in mano la porchetta nel panino, le baléte di segatura sono state sostituite da nuovi giocattoli elettronici, sul bastoncino non s’attorciglia lo zucchero filato o la mela di Pippo ma lo spiedino. Eppure, il fascino della calca resta uguale a sempre. Il pigia pigia dà fastidio in ogni occasione meno che alla fiera dove, anzi, diventa una calamita che attrae verso il baccano di quegli odori infiniti che si sovrappone all’effluvio di infiniti suoni: urla, grida, richiami, saluti, schiamazzi, fischi, strilli né manca mai il singhiozzo disperato del palloncino che è stato abbandonato dal polso che fino a quel momento lo teneva stretto. Succedeva anche a me anche se il mio era solo una sfera in tinta unita mentre oggi sono modellati sugli eroi dei cartoni televisivi.

I film che piacciono li rivedi ma alla fine annoiano. Perché invece San Giuseppe non stanca mai? Perché ogni anno è sempre folla quella che lo riempie?

E chi lo sa! Per rispondere servirebbe un grande sociologo. Io che non lo sono per nulla, posso solo pensare che la fiera possiede un valore aggiunto conferitogli dalla storia del territorio che non s’è mai inventato una sua epica, quella che riunisce la gente attorno al fuoco la sera per raccontarsi il romanzo inventato delle cose vere. Inoltre, questa è terra di immigrazione. Non solo oggi ma anche e forse soprattutto ieri, quanti abitavano quest’area erano diversi fra loro perché avevano origini diverse. Nella fiera hanno scoperto un valore aggiunto conferitogli dal potere aggregante che ha ogni festa, girando fra le bancarelle quel popolo di dispersi s’è ritrovato come comunità e questo sentimento l’ha trasmesso in eredità alle generazioni venute dopo che l’hanno mantenuto badando a on smarrirlo ché in questo infinito bailamme la città è capace di ritrovare la coesione che in altri momenti latita.

