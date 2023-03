Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La Pro Recco ritorna a vincere dopo lo stop in Champions League: finisce 4-15 il derby ligure in casa del Savona valido per la 19esima giornata di Serie A1. Il successo permette ai biancocelesti di rimanere in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Brescia.

